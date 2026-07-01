Tiki Party VI Concerts rock multi-groupe Rap’tout Kustom Rodz Chaudeney-sur-Moselle

Informations pratiques

Chaudeney-sur-Moselle

Tiki Party VI Concerts rock multi-groupe

Rap’tout Kustom Rodz 543 rue des Vignes Noël Chaudeney-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-24

Le Local des Rap’Tout accueille pour une nouvelle édition deux jours de folie !

De nombreux groupes se succéderont dès le vendredi soir pour vous faire profiter d’un moment rock.

Pour les plus courageux, ou les plus fêtards, un camping sera mis en place, ainsi qu’un barbecue disponible, et la buvette !

Vous êtes également amateurs de voiture ? Vous serez réjouis de voir les modèles présentés pour l’occasion.

Plus d’informations auprès de Rap’tout Kustom RodzTout public

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Rap’tout Kustom Rodz 543 rue des Vignes Noël Chaudeney-sur-Moselle 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est raptout54@gmail.com

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English :

The Rap’Tout venue is hosting another edition of two days of madness!

Numerous bands will take the stage starting Friday evening to treat you to a rock concert experience.

For the bravest—or the biggest night owls—a campground will be set up, along with a barbecue and a refreshment stand!

Are you also a car enthusiast? You’ll be thrilled to see the models on display for the occasion.

For more information, contact Rap’Tout Kustom Rodz

L’événement Tiki Party VI Concerts rock multi-groupe Chaudeney-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-07-04 par MT TERRES TOULOISES