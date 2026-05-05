TiLEM Deux rives, une seule jeunesse méditerranéenne [Concert du collectif marseillais Cabaraï], Musée d’histoire de Marseille, Marseille

TiLEM Deux rives, une seule jeunesse méditerranéenne [Concert du collectif marseillais Cabaraï] Samedi 23 mai, 22h30 Musée d’histoire de Marseille Bouches-du-Rhône

Concert gratuit et ouvert à toutes et à tous. Jauge 300 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

La MaisonDAR et Les Ecrans du Large cloturent la proposition TiLEM Deux rives, une seule jeunesse méditerranéenne en musique en invitant Cabaraï, un collectif jeune, inclusif et méditerranéen basé à Marseille, pour concert de fin de soirée.

Depuis plus d’un an, les artistes de Cabaraï multiplient les apparitions remarquées sur la scène marseillaise en faisant parler leur énergie, leur talent et, surtout, leur sens de la fête.

Le collectif Cabaraï incarne les valeurs et le message porté par le programme TiLEM, tels quels la promotion de l’égalité et de la solidarité à travers la culture et le partage d’expériences présentielles qui tissent des liens humains.

Des sets qui mélangent mélodies diasporiques et riddims électroniques afro-caribéens, latinx, arabes et nord-africains.

Au programme : DJ + Host proposant animation avec le public et blind test raï.

En présence de l’ensemble de la ‘jeunesse TiLEM Marseille-Algérie’

Consultez les détails de toute la soirée sur l’agenda de la Saison Méditerranée 2026.

Avant : Projection de courts métrages #3 sélectionnés par la ‘jeunesse TiLEM Marseille-Algérie’

Séance d’écoute sur transat avec Sonorama et le collectif Cabaraï

Projection de vidéos-lettres #3 réalisées par la ‘jeunesse TiLEM Marseille-Algérie’

Musée d’histoire de Marseille 2 Rue henri barbusse, 13001 Marseille, France Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491553600 https://musees.marseille.fr/musee-dhistoire-de-marseille-mhm A deux pas du Vieux-Port, et tout autour du site archéologique de la Bourse – Port Antique, le musée d’Histoire de Marseille, permet de découvrir les 26 siècles de la plus ancienne ville de France. Entièrement rénové en 2013, il est l’un des plus grands musées d’Histoire en France et en Europe. Le parcours muséographique s’appuie sur deux axes majeurs : Marseille est la plus ancienne ville de France et c’est une ville portuaire ouverte sur la mer Méditerranée. Le visiteur découvre l’histoire de la ville grâce à un fil d’Ariane maritime, reliant 13 séquences chronologiques, des premières occupations préhistoriques aux développements urbains contemporains. Un musée vivant et innovant pour tous les publics. Chaque séquence historique se déploie autour d’un objet phare emblématique de la ville. De nombreux films et multimédia interactifs donnent vie aux objets et contextualisent les collections. Archéologues et historiens virtuels accueillent les visiteurs et introduisent la figure d’un grand témoin historique. Pour le jeune public: les Escales de l’Histoire, modules d’expérimentation pour s’initier, manipuler, expérimenter et apprendre en s’amusant ! Par la rue Henri-Barbusse ou par le Centre Bourse Métro: ligne1, station Vieux-Port ou Colbert/ligne 2 : Station Noailles Tramway: ligne 2, station Belsunce-Alcazar Voiture : parking Centre Bourse 7/7

Saison Méditerranée 2026

©Eisis Oumaima Dermoumi