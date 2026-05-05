TiLEM Deux rives, une seule jeunesse méditerranéenne [Soirée festive & inédite #1 Quartiers nord-Algérie], Cinéma Alhambra, Marseille

TiLEM Deux rives, une seule jeunesse méditerranéenne [Soirée festive & inédite #1 Quartiers nord-Algérie] Jeudi 21 mai, 18h00 Cinéma Alhambra Bouches-du-Rhône

Entrée gratuite. Premier arrivé, premier assis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T22:00:00+02:00

Une soirée festive & inédite Quartiers nord – Algérie proposée par La MaisonDAR et Les Ecrans du Large dans le cadre du programme TiLEM Deux rives, une seule jeunesse méditerranéenne.

Au programme :

18h : Projection de courts métrages #1 sélectionnés par la ‘jeunesse TiLEM Marseille-Algérie’

Place ! Blaça !, une sélection faite à partir d’un corpus de courts métrages internationaux réunis par la thématique de la place : celle qu’on occupe, qu’on nous refuse ou nous confisque, qu’on (re)prend, celle perdue, rêvée, à trouver, à fuir ou simplement à tenir.

En présence des jeunes marseillais et marseillaises et algériens et algériennes responsables de la sélection.

19h30 : Repas solidaire #1 avec la ‘jeunesse TiLEM Marseille-Algérie’ et le collectif CHO3

Entre Panisse de l’Estaque et Karentika d’Oran, un menu spécial entre deux-rives, préparé avec amour par les femmes du groupe Tiwizi du CHO3 (Collectif des Habitants Organisés du 3ème arr.). Fonctionnant selon des principes coopératifs, l’argent généré par la vente est reversé en partie aux personnes ayant pris en charge le repas et en partie à la caisse de solidarité du collectif. Le CHO3 se bat contre les injustices vécues par les habitant.es du quartier de La Belle de Mai et défend leurs intérêts.

20h30 : Projection de vidéos-lettres #1 réalisées par la ‘jeunesse TiLEM Marseille-Algérie’

Des portraits intimes ou de leurs lieux de vie, des voyages réels ou imaginaires dans leur ville ou pays, des récits de leurs quotidiens ou de leurs expériences vécues… Quelques minutes qu’ils et elles envoient à leurs collègues de l’autre côté de la rive pour partager leurs rêves ou leurs craintes à travers des vidéos-lettres tantôt poétiques, tantôt hyperréalistes. Aujourd’hui ils et elles sont tous et toutes réunies à Marseille, sur la scène du cinéma Alhambra, pour vous inviter à regarder leurs créations et vous raconter cette expérience inédite.

Consultez les détails de chaque partie de la soirée sur l’agenda de la Saison Méditerranée 2026 :

TiLEM Deux rives, une seule jeunesse méditerranéenne [Projection de courts métrages #1 sélectionnés par la ‘jeunesse TiLEM Marseille-Algérie’]

TiLEM Deux rives, une seule Jeunesse Méditerranéenne [Repas solidaire #1 avec la ‘jeunesse TiLEM Marseille-Algérie’ et le collectif CHO3]

TiLEM Deux rives, une seule jeunesse méditerranéenne [Projection de vidéos-lettres #1 réalisées par la ‘jeunesse TiLEM Marseille-Algérie’]

Cinéma Alhambra 2 Rue du Cinéma, 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 46 02 83 https://www.alhambracine.com

Saison Méditerranée 2026

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