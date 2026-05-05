TiLEM Deux rives, une seule jeunesse méditerranéenne [Soirée festive & inédite #3 Belsunce-Algérie], Musée d’histoire de Marseille, Marseille

TiLEM Deux rives, une seule jeunesse méditerranéenne [Soirée festive & inédite #3 Belsunce-Algérie] Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’histoire de Marseille Bouches-du-Rhône

Entrée gratuite. Premier arrivé, premier assis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Une soirée festive & inédite Belsunce – Algérie proposée par La MaisonDAR et Les Ecrans du Large dans le cadre du programme TiLEM Deux rives, une seule jeunesse méditerranéenne et coorganisée par La Nuit des Musées.

Au programme :

19h : Projection de courts métrages #3 sélectionnés par la ‘jeunesse TiLEM Marseille-Algérie’

Ports d’attaches, une sélection faite à partir d’un corpus de courts métrages internationaux réunis par cette thématique qui regarde les ports, réels ou métaphoriques, comme un point de départ, un refuge, un lieu pour celles et ceux qui restent quand d’autres partent, ou parfois un endroit que l’on cherche encore.

En présence des jeunes marseillais et marseillaises et algériens et algériennes responsables de la sélection.

20h30 : Séance d’écoute sur transat avec Sonorama et le collectif Cabaraï

Produit par Sonorama, le podcast « Cabaraï » propose une rencontre sonore avec ce collectif qui se produira en concert pour la clôture de notre soirée. Dans un talk inédit, activistes culturels algériens et algériennes et franco-algériens et franco algériennes échangent autour du raï, du féminisme et des cultures queer, entre Alger, Oran et Marseille.

21h30 : Projection de vidéos-lettres #3 réalisées par la ‘jeunesse TiLEM Marseille-Algérie’

Des portraits intimes ou de leurs lieux de vie, des voyages réels ou imaginaires dans leur ville ou pays, des récits de leurs quotidiens ou de leurs expériences vécues… Quelques minutes qu’ils et elles envoient à leurs collègues de l’autre côté de la rive pour partager leurs rêves ou leurs craintes à travers des vidéos-lettres tantôt poétiques, tantôt hyperréalistes. Aujourd’hui ils et elles sont tous et toutes réunies à Marseille, sur la scène du cinéma Alhambra, pour vous inviter à regarder leurs créations et vous raconter cette expérience inédite.

22h30 : Concert du collectif marseillais Cabaraï

Des sets qui mélangent mélodies diasporiques et riddims électroniques afro-caribéens, latinx, arabes et nord-africains.

Au programme : DJ + Host proposant animation avec le public et blind test raï.

En présence de l’ensemble de la ‘jeunesse TiLEM Marseille-Algérie’

Consultez les détails de chaque partie de la soirée sur l’agenda de la Saison Méditerranée 2026 :

TiLEM Deux rives, une seule jeunesse méditerranéenne [Projection de courts métrages #3 sélectionnés par la ‘jeunesse TiLEM Marseille-Algérie’]

TiLEM Deux Rives, une seule jeunesse méditerranéenne [Séance d’écoute sur transat avec Sonorama et le collectif Cabaraï]

TiLEM Deux rives, une seule jeunesse méditerranéenne [Projection de vidéos-lettres #3 réalisées par la ‘jeunesse TiLEM Marseille-Algérie’]

TiLEM Deux rives, une seule jeunesse méditerranéenne [Concert du collectif marseillais Cabaraï]

Musée d’histoire de Marseille 2 Rue henri barbusse, 13001 Marseille, France Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491553600 https://musees.marseille.fr/musee-dhistoire-de-marseille-mhm A deux pas du Vieux-Port, et tout autour du site archéologique de la Bourse – Port Antique, le musée d’Histoire de Marseille, permet de découvrir les 26 siècles de la plus ancienne ville de France. Entièrement rénové en 2013, il est l’un des plus grands musées d’Histoire en France et en Europe. Le parcours muséographique s’appuie sur deux axes majeurs : Marseille est la plus ancienne ville de France et c’est une ville portuaire ouverte sur la mer Méditerranée. Le visiteur découvre l’histoire de la ville grâce à un fil d’Ariane maritime, reliant 13 séquences chronologiques, des premières occupations préhistoriques aux développements urbains contemporains. Un musée vivant et innovant pour tous les publics. Chaque séquence historique se déploie autour d’un objet phare emblématique de la ville. De nombreux films et multimédia interactifs donnent vie aux objets et contextualisent les collections. Archéologues et historiens virtuels accueillent les visiteurs et introduisent la figure d’un grand témoin historique. Pour le jeune public: les Escales de l’Histoire, modules d’expérimentation pour s’initier, manipuler, expérimenter et apprendre en s’amusant ! Par la rue Henri-Barbusse ou par le Centre Bourse Métro: ligne1, station Vieux-Port ou Colbert/ligne 2 : Station Noailles Tramway: ligne 2, station Belsunce-Alcazar Voiture : parking Centre Bourse 7/7

Saison Méditerranée 2026

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