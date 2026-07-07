Timioche Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 14e Arrondissement

Timioche

Mardi 23 février 2027 de 10h à 10h40. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-23 10:00:00

fin : 2027-02-23 10:40:00

Date(s) :

2027-02-23

Film d’animation pour familleEnfants

Le petit poisson qui racontait des histoires… Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui ! Jusqu’au jour où une mésaventure lui arrive vraiment…



+ Ummi et Zaki, de Daniela Opp

Maintenant, nous sommes amies pour la vie dit Zaki l’araignée à Ummi, la petite hippopotame qui vient de la sauver des eaux. Mais Ummi n’est pas sûre qu’elle soit vraiment l’amie dont elle a rêvé…



+ Petit poisson, de Sergei Ryabov

Après s’être fait attraper par un vieux pêcheur, un petit poisson reprend vie grâce à une fillette qui croit en lui.



+ Le Poisson-ballon, de Julia Ocker

L’océan est rempli de poissons menaçants et le petit poisson-ballon se gonfle, se gonfle pour paraître plus grand, plus fort et ne pas se laisser intimider. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 65 17 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Animated film for the whole family

L’événement Timioche Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille