Timioche Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement
mardi 23 février 2027 · Avenue Raimu · Marseille 14e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 14e Arrondissement
Timioche
Mardi 23 février 2027 de 10h à 10h40. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-23 10:00:00
fin : 2027-02-23 10:40:00
Date(s) :
2027-02-23
Film d’animation pour familleEnfants
Le petit poisson qui racontait des histoires… Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui ! Jusqu’au jour où une mésaventure lui arrive vraiment…
+ Ummi et Zaki, de Daniela Opp
Maintenant, nous sommes amies pour la vie dit Zaki l’araignée à Ummi, la petite hippopotame qui vient de la sauver des eaux. Mais Ummi n’est pas sûre qu’elle soit vraiment l’amie dont elle a rêvé…
+ Petit poisson, de Sergei Ryabov
Après s’être fait attraper par un vieux pêcheur, un petit poisson reprend vie grâce à une fillette qui croit en lui.
+ Le Poisson-ballon, de Julia Ocker
L’océan est rempli de poissons menaçants et le petit poisson-ballon se gonfle, se gonfle pour paraître plus grand, plus fort et ne pas se laisser intimider. .
Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 65 17 77
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English :
Animated film for the whole family
L’événement Timioche Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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