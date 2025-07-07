Tir à l’arc Auphelle Peyrat-le-Château
Tir à l’arc Auphelle Peyrat-le-Château lundi 6 juillet 2026.
Tir à l’arc Auphelle
Plage d’Auphelle Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : – – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-28 11:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Êtes-vous habile avec un ARC ? ou vous souhaitez tester une nouvelle activité ?
Alors le TIR A L’ARC est fait pour vous !
Serez-vous le/la futur(e) Robin des Bois de Vassivière ?
Durée 1h00
Sur réservation. .
Plage d’Auphelle Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 61 15 81 ckeymoutiers@gmail.com
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English : Tir à l’arc Auphelle
L’événement Tir à l’arc Auphelle Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Lac de Vassivière
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