Tir au propulseur et ateliers peintures préhistoriques Le Cluzeau Villars
Tir au propulseur et ateliers peintures préhistoriques Le Cluzeau Villars vendredi 7 août 2026.
Tir au propulseur et ateliers peintures préhistoriques
Le Cluzeau Grotte de Villars Villars Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Tir au propulseur et peintures préhistoriques (activités adaptées à toute la famille); tous les lundis et vendredis après-midi de 14h30 à 18h30. Sans supplément de prix avec le billet grotte ou jardin.
Tir au propulseur et peintures préhistoriques (activités adaptées à toute la famille); tous les lundis et vendredis après-midi de 14h30 à 18h30. Sans supplément de prix avec le billet grotte ou jardin. .
Le Cluzeau Grotte de Villars Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 82 36 contact@grotte-villars.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tir au propulseur et ateliers peintures préhistoriques
Shooting and prehistoric paintings (activities suitable for the whole family); every Monday and Friday afternoon from 2.30 to 6.30 pm. No extra charge with the cave or garden ticket.
L’événement Tir au propulseur et ateliers peintures préhistoriques Villars a été mis à jour le 2025-12-27 par Val de Dronne