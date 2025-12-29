Tir au propulseur et ateliers peintures préhistoriques Le Cluzeau Villars
Tir au propulseur et ateliers peintures préhistoriques Le Cluzeau Villars mercredi 28 octobre 2026.
Tir au propulseur et ateliers peintures préhistoriques
Le Cluzeau Grotte de Villars Villars Dordogne
Tir au propulseur et ateliers de peinture pariétal de 14h à 17h. Ces activités sont proposées sans supplément de prix avec le billet pour la grotte ou le jardin.
Le Cluzeau Grotte de Villars Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 82 36 contact@grotte-villars.com
English : Tir au propulseur et ateliers peintures préhistoriques
Thruster shooting and cave painting workshops from 2pm to 5pm. These activities are offered at no extra cost with the cave or garden ticket.
