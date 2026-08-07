Informations pratiques

Durlinsdorf

Tir pour tous de la société de Tir la cigogne de Durlinsdorf

1 Rue du Rohberg Durlinsdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

Venez découvrir, un large choix de disciplines de tir accessibles aussi bien aux curieux qu’aux passionnés.

Encadré par les bénévoles de l’association, l’événement se déroule dans une ambiance conviviale et sécurisée. Une buvette sera ouverte tout au long de l’événement, et une restauration sera proposée le samedi soir ainsi que le dimanche midi pour prolonger ce moment de partage. .

1 Rue du Rohberg Durlinsdorf 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 17 55 80 societe.de.tir.de.durlinsdorf@gmail.com

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English :

L’événement Tir pour tous de la société de Tir la cigogne de Durlinsdorf Durlinsdorf a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du Sundgau