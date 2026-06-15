TODO FEST 3ÈME EDITION Lac de Lenclas Saint-Félix-Lauragais

Saint-Félix-Lauragais

TODO FEST 3ÈME EDITION

Lac de Lenclas LAC DE LENCLAS Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-08-01 02:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Venez faire profitez d’un week-end de partage en musique, dans la joie et la bonne humeur, au Todo Fest !

Au programme

2 jours de musique, 2 jours de bonheur

Vendredi 31 juillet Soirée concert 18h à 01h programmation

Samedi 2 Marché des créateurs, animations pour enfants de 14h à 18h et concerts de 18h à 01h

Buvette et restauration locale sur place .

Lac de Lenclas LAC DE LENCLAS Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come enjoy a weekend of music, fun, and good cheer at Todo Fest!

L’événement TODO FEST 3ÈME EDITION Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE