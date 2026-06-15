TODO FEST 3ÈME EDITION Lac de Lenclas Saint-Félix-Lauragais
TODO FEST 3ÈME EDITION Lac de Lenclas Saint-Félix-Lauragais vendredi 31 juillet 2026.
Saint-Félix-Lauragais
TODO FEST 3ÈME EDITION
Lac de Lenclas LAC DE LENCLAS Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-08-01 02:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Venez faire profitez d’un week-end de partage en musique, dans la joie et la bonne humeur, au Todo Fest !
Au programme
2 jours de musique, 2 jours de bonheur
Vendredi 31 juillet Soirée concert 18h à 01h programmation
Samedi 2 Marché des créateurs, animations pour enfants de 14h à 18h et concerts de 18h à 01h
Buvette et restauration locale sur place .
Lac de Lenclas LAC DE LENCLAS Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come enjoy a weekend of music, fun, and good cheer at Todo Fest!
L’événement TODO FEST 3ÈME EDITION Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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