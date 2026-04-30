Togo en Folie – 13e édition Maison de quartier des Dervallières Nantes
Togo en Folie – 13e édition Maison de quartier des Dervallières Nantes samedi 6 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 18:00 – 23:59
Gratuit : non Entrée 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans ; Repas : 10 € (en précommande uniquement) Vous pouvez réserver directement sur HelloAsso Tout public
Venez assister à notre soirée de gala annuel, tout en participant à notre projet de construction de l’école d’Agobaba au Togo.Au programme de la soirée : démonstrations de danses par nos élèves de doum doum danse, danse africiane et afro zumba, repas africain, spectacle de la troupe Dekonou, soirée animée par DJ Dymexx !Une soirée de folie en perspective : bonne humeur et ambiance garanties !!
Maison de quartier des Dervallières Nantes 44100
0630394859 https://www.helloasso.com/associations/dekonou/evenements/togo-en-folie-13e-edition
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