Toile ouverte projette ton court-métrage Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Toile ouverte projette ton court-métrage

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

A l’occasion de Forever Young, le cinéma Les Cinéastes propose aux jeunes de 13 à 25 ans de venir projeter leurs courts-métrages lors d’une séance gratuite et ouverte à tous le vendredi 25 septembre à 20h. À la suite de la projection, les jeunes réalisateurs pourront présenter leur film.

A l’occasion de Forever Young, le cinéma Les Cinéastes propose aux jeunes de 13 à 25 ans de venir projeter leurs courts-métrages lors d’une séance gratuite et ouverte à tous le vendredi 25 septembre à 20h. Le cinéma ouvre ses portes aux jeunes réalisateurs locaux afin de leur offrir un espace d’expression et ainsi découvrir les jeunes talents manceaux.

À la suite de la projection, les jeunes réalisateurs pourront présenter leur film auprès des spectateurs et répondre à leurs questions.

Pour s’inscrire, quelques condition

• Avoir entre 13 et 25 ans

• Habiter au Mans et/ou être scolarisé au Mans.

• Le court-métrage ne doit pas dépasser 20 minutes.

• Inscription gratuite à bonjour@les-cineastes.fr avant le 1er septembre 2026. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

As part of the Forever Young event, Les Cinéastes cinema invites young people ages 13 to 25 to screen their short films at a free event open to everyone on Friday, September 25, at 8:00 p.m. Following the screening, the young filmmakers will have the opportunity to present their films.

L’événement Toile ouverte projette ton court-métrage Le Mans a été mis à jour le 2026-08-23 par CDT72