Tom Baldetti Tome 1 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

Plougastel-Daoulas

Tom Baldetti Tome 1

Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 20:30:00

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

Tom aime les gens, il sait les regarder et a compris comment les faire rire.

Dans ce stand up d’une drôlerie désarmante, Tom décortique ses liens familiaux, ses peurs de l’enfance et les forces insoupçonnées d’un jeune adulte. Il se questionne sur la paternité, le sens de l’amitié et la folle envie d’être aimé.

Avec une grande maîtrise de l’improvisation affinée dans les Comedy Clubs et une bienveillance constante envers son public, son jeu puissant et la justesse de son texte font de ce spectacle un moment pas comme les autres dont on se rappellera longtemps.

Informations pratiques

Placement assis.

Réservation recommandée. .

Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30

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English :

L’événement Tom Baldetti Tome 1 Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue