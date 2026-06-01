Tomason et hyperart – par Sylvain Cardonnel, Maison de l’architecture et de la ville PACA (MAV PACA), Marseille
Tomason et hyperart – par Sylvain Cardonnel, Maison de l’architecture et de la ville PACA (MAV PACA), Marseille vendredi 26 juin 2026.
Tomason et hyperart – par Sylvain Cardonnel Vendredi 26 juin, 19h00 Maison de l’architecture et de la ville PACA (MAV PACA) Bouches-du-Rhône
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T19:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:00:00+02:00
La première traduction française des textes de l’artiste et écrivain japonais Akasegawa Genpei, figure de l’avant-garde tokyoïte des années 1960, sur le concept de Tomason, traduits annotés et présentés par Sylvain Cardonnel, avec une riche iconographie, permettent au lectorat francophone de connaître et d’apprécier cette extraordinaire personnalité alternative.
Maison de l’architecture et de la ville PACA (MAV PACA) 12 Bd Théodore Thurner 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0496122410 http://www.mavpaca.fr http://instagram.com/mavpaca;https://www.facebook.com/mavpaca;https://www.linkedin.com/company/79665171/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.mavpaca.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mavpaca.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0496122410 »}] bureaux et evenements accès possible uniquement lors d’evenements publics
sur l’artiste et écrivain japonais Akasegawa Genpei
DR
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