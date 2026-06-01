Habiter, Raconter, Partager…les méditerranées, Institut méditerranéen de la ville et des territoires, Marseille

Habiter, Raconter, Partager…les méditerranées 24 et 25 juin Institut méditerranéen de la ville et des territoires Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T10:00:00+02:00 – 2026-06-24T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-25T10:00:00+02:00 – 2026-06-25T20:30:00+02:00

Métamorphoses des paysages et des climats, récits de vie et des parcours migratoires, mémoires des violences, des catastrophes et des guerres, mais aussi révoltes et nouvelles manières de faire solidarité…

La Méditerranée est un monde pluriel.

Deux journées de tables rondes, balades, expositions, ateliers et projections pour penser ensemble les façons d’habiter, de raconter et de partager ce territoire-mer

L’expérience sensible et quotidienne se confronte aux témoignages et aux travaux de sociologues, historiens, urbanistes, anthropologues, architectes et artistes.

Entre le banal et l’intime, l’immédiat et le temps long des mémoires et de l’histoire, ces journées nous permettent de mieux comprendre les défis politiques, environnementaux et sociaux du présent.

S’intéresser aux voix, regards et récits pluriels de Beyrouth, Alexandrie, Maâmoura, Alger, Marseille, suivre la circulation du café, des dattes, des plantes et des figues. Déplacer son regard pour mieux se comprendre d’une rive à l’autre de la Méditerranée. Conjuguer passé, présent et futur… pour redessiner ensemble de nouveaux horizons ?

Institut méditerranéen de la ville et des territoires 2 Pl. Jules Guesde Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Métamorphoses des paysages et des climats, récits de vie et des parcours migratoires, mémoires des violences, des catastrophes et des guerres, mais aussi révoltes et nouvelles manières de faire La …

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