Tonus Never Expérience – STAPS, Warehouse, Nantes
jeudi 24 septembre 2026 · Warehouse · Nantes
Informations pratiques
Tonus Never Expérience – STAPS 24 et 25 septembre Warehouse Loire-Atlantique
À partir de 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T23:30:00+02:00 – 2026-09-24T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-25T00:00:00+02:00 – 2026-09-25T06:00:00+02:00
ATTENTION, ÉTUDIANT·E·S DE NANTES !
C’est LA soirée de rentrée à ne pas manquer au Warehouse, le 2ᵉ meilleur club de France et le temple incontesté des meilleures soirées étudiantes !
Et pour l’occasion, c’est le BDE le plus survolté de Nantes qui prend les commandes : LES STAPS !
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !
Pour une rentrée réussie, le passage au Warehouse est tout simplement obligatoire. Une mission ultra-spéciale pilotée par la team STAPS pour te faire trembler ALLNIGHT !
La rentrée démarre ici ! Dépêche-toi !!!!
Prépare-toi au décollage :
Un voyage inoubliable avec Sinna Jérémy Solis & le duo Lixis aux commandes, les sons du moment pour vous envoyer au 7e ciel !
Une ambiance 100 % légendaire avec les STAPS ! ⚡
La rentrée n’attend pas… Ce soir, le Warehouse s’enflamme et tout le Campus s’envole ! ✨
Scénographie inédite, déco XXL, confettis, show lumière…
Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.warehouse-nantes.fr/event/tonus-never-experience-staps-1 »}]
La rentrée va être intense avec les STAPS aux commandes I Tonus Never Expérience le 24 Septembre au Warehouse Tonus Warehouse
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- (Au) revoir photographie, exposition monographique d’Israel Arino, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- Expo photo : (Au) revoir photographie – Israel Ariño, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- Ouverture publique, Libre Usine (La), Nantes 10 septembre 2026
- Forum des activités, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- Quel soutien à une éducation de qualité au niveau européen, avec l’appui du réseau Eurydice ?, Cosmopolis, Nantes 10 septembre 2026