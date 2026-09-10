Tonus Never Expérience – STAPS, Warehouse, Nantes

Informations pratiques

Tonus Never Expérience – STAPS 24 et 25 septembre Warehouse Loire-Atlantique

À partir de 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T23:30:00+02:00 – 2026-09-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-25T00:00:00+02:00 – 2026-09-25T06:00:00+02:00

ATTENTION, ÉTUDIANT·E·S DE NANTES !

C’est LA soirée de rentrée à ne pas manquer au Warehouse, le 2ᵉ meilleur club de France et le temple incontesté des meilleures soirées étudiantes !

Et pour l’occasion, c’est le BDE le plus survolté de Nantes qui prend les commandes : LES STAPS !

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !

Pour une rentrée réussie, le passage au Warehouse est tout simplement obligatoire. Une mission ultra-spéciale pilotée par la team STAPS pour te faire trembler ALLNIGHT !

La rentrée démarre ici ! Dépêche-toi !!!!

Prépare-toi au décollage :

Un voyage inoubliable avec Sinna Jérémy Solis & le duo Lixis aux commandes, les sons du moment pour vous envoyer au 7e ciel !

Une ambiance 100 % légendaire avec les STAPS ! ⚡

La rentrée n’attend pas… Ce soir, le Warehouse s’enflamme et tout le Campus s’envole ! ✨

Scénographie inédite, déco XXL, confettis, show lumière…

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.warehouse-nantes.fr/event/tonus-never-experience-staps-1 »}]

La rentrée va être intense avec les STAPS aux commandes I Tonus Never Expérience le 24 Septembre au Warehouse Tonus Warehouse