Top à la Vachette Route Plage Sud Messanges
Top à la Vachette Route Plage Sud Messanges lundi 6 juillet 2026.
Messanges
Top à la Vachette
Route Plage Sud Arènes du Camping Le Vieux-Port Messanges Landes
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 21:30:00
fin : 2026-07-06 23:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Spectacle Comico-taurin tous les lundis et vendredis des mois de Juillet et Août à 21h30 aux arènes. Billetterie sur place à partir de 20h15.
Spectacle Comico-taurin tous les lundis et vendredis des mois de Juillet et Août à 21h30 aux arènes. Billetterie sur place à partir de 20h15. En cas de pluie ou de mauvais temps, la décision du maintien ou l’annulation du spectacle sera prise à 20h15. .
Route Plage Sud Arènes du Camping Le Vieux-Port Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 05 00 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Comico-taurine show every Monday and Friday in July and August at 9:30 pm in the bullring. Ticketing on the spot from 20:15.
L’événement Top à la Vachette Messanges a été mis à jour le 2026-06-13 par OTI LAS
À voir aussi à Messanges (Landes)
- Découverte des vins landais Bergerie des vignerons landais Messanges 16 juin 2026
- Happy hour musical et tapas Restaurant La Hitillère Messanges 19 juin 2026
- Soirée couscous Royal Restaurant Mamasè Messanges 19 juin 2026
- Fête de la musique à la Hitillère Restaurant La Hitillère Messanges 20 juin 2026
- Découverte des vins landais Bergerie des vignerons landais Messanges 23 juin 2026