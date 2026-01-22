Top chrono MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine

Top chrono

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Top chrono. Suivez un médiateur culturel qui, en 15 min, vous révèle les grandes dates de l’histoire d’Alésia et la vie hors du commun de Jules César.

Durée 15 min

A 10 h 45 Les Mandubiens, habitants d’Alésia

À 11 h 15 Exposition César, Tous les chemins mènent à Rome

À 11 h 45 Le siège d’Alésia

À 12 h 15 Exposition César, Tous les chemins mènent à Rome

À 14 h 15 Les armées gauloises et romaine

À 14 h 45 Exposition César, Tous les chemins mènent à Rome

À 15 h 15 Le siège d’Alésia

À 15 h 45 Exposition César, Tous les chemins mènent à Rome

À 16 h 15 La ville gallo-romaine

À 16 h 45 Exposition César, Tous les chemins mènent à Rome

À 17 h 15 Le mythe gaulois .

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23

