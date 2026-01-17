Toqué avant d’entrer Petit Kursaal Besançon

Toqué avant d’entrer

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Après Le dîner de cons et Le Père Noël est une ordure , c’est le grand retour de la troupe de théâtre Les Planches Comté, et on est ravis de les accueillir dans une nouvelle comédie hilarante et déjantée du talentueux François Scharre Toqué avant d’entrer, qui promet d’énormes moments de délire et de rigolade !! Représentation organisée par Culture Club Besac au profit de l’Association Rêves 25 .

Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

