Toqué avant d’entrer Petit Kursaal Besançon
Toqué avant d’entrer Petit Kursaal Besançon samedi 18 avril 2026.
Toqué avant d’entrer
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19
Après Le dîner de cons et Le Père Noël est une ordure , c’est le grand retour de la troupe de théâtre Les Planches Comté, et on est ravis de les accueillir dans une nouvelle comédie hilarante et déjantée du talentueux François Scharre Toqué avant d’entrer, qui promet d’énormes moments de délire et de rigolade !! Représentation organisée par Culture Club Besac au profit de l’Association Rêves 25 .
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Toqué avant d’entrer
L’événement Toqué avant d’entrer Besançon a été mis à jour le 2026-01-17 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON