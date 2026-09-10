Tornade et briques jaunes Avant que Dorothy n’arrive à Oz Médiathèque Aragon Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Tornade et briques jaunes Avant que Dorothy n’arrive à Oz

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-30

Jeu

Tout le monde connaît (ou presque) l’histoire du Magicien d’Oz une tornade emporte Dorothy et Toto, les fait atterrir dans un pays merveilleux, et leur aventure commence. Mais personne ne s’est jamais demandé comment cette tornade avait démarré. À vous de mener l’enquête pour comprendre ce qui s’est passé.

du 30 sept. au 31 oct. Livret-jeu à retirer sur le Réseau des médiathèques

Tout public .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Tornade et briques jaunes Avant que Dorothy n’arrive à Oz Le Mans a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT72