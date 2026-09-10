Tornade et briques jaunes Avant que Dorothy n’arrive à Oz Médiathèque Aragon Le Mans
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Aragon · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Tornade et briques jaunes Avant que Dorothy n’arrive à Oz
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-09-30
Jeu
Tout le monde connaît (ou presque) l’histoire du Magicien d’Oz une tornade emporte Dorothy et Toto, les fait atterrir dans un pays merveilleux, et leur aventure commence. Mais personne ne s’est jamais demandé comment cette tornade avait démarré. À vous de mener l’enquête pour comprendre ce qui s’est passé.
du 30 sept. au 31 oct. Livret-jeu à retirer sur le Réseau des médiathèques
Tout public .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Tornade et briques jaunes Avant que Dorothy n’arrive à Oz Le Mans a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT72
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