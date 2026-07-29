Informations pratiques

Ouistreham

Tortuga Bella, la fete des pirates

Place du Général de Gaulle Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-09

Venez vivre une journée sur le thème des pirates avec des animations pour toute la famille accrovoiles, bateau pirate, théâtre de marionnettes, maquillage et bien plus encore. Buvette, crêpes, granités et glaces à l’italienne sur place.

Venez participer aux animations autour du thème la fête pirate, un batteau remorque permettra d’escalader jusque 7M de haut en toute sécurité un mat de bateau pirate, un bateau pirate accueillera les petit et moins grand , un théâtre de marionnette , un stand maquillage et des animations seront prévues.

Un food truck creperie , granité et glace a l’italienne .sera aussi présent à cote de notre buvette .

Place du Général de Gaulle Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 73 25

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English : Tortuga Bella, la fete des pirates

Come and enjoy a pirate-themed day out with activities for the whole family: rope courses, a pirate ship, a puppet show, face painting and much more. Refreshments, crêpes, slushies and soft-serve ice cream available on site.

L’événement Tortuga Bella, la fete des pirates Ouistreham a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Caen la Mer