Toubouge Cirque suspendu Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2026-06-03 15:00:00

fin : 2026-06-03 15:30:00

2026-06-03

Toubouge est un voyage suspendu, onirique et sonore pour petits et grands. Comment se rencontrer, partager, se toucher lorsque l’on est suspendu aux deux extrémités d’un mobile géant… Il sera question d’interaction “si je bouge, tu bouges”, de possession et surtout d’évolution. Toubouge est une invitation à la rêverie, un voyage hors du temps. Un mobile vivant où des voltigeuses de chair et de papier nous immergent au coeur des lois d’attraction. Se mouvoir et s’émouvoir dans la naissance d’une relation. A partir de 1 an. / + Spectacle suivi d’un goûter et d’un atelier enfant-adulte à 16h: Participez à un atelier d’art plastique et découvrez l’univers artistique

des Fées Railleuses Tarif duo 9 € dès 5 ans .

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45

