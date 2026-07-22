Touchdesigner #3 STEREOLUX Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-02 18:30 – 21:00

Gratuit : non Unique : 5€

TouchDesigner est un environnement de programmation visuelle en temps réel largement utilisé pour la création d’installations interactives, de performances audiovisuelles, de scénographies et d’œuvres génératives. Grâce à son fonctionnement sous forme de réseaux de nœuds, il permet de produire des images dynamiques sans avoir à écrire de code. À travers une série d’exercices pratiques, les participant·es découvriront durant cet atelier différentes techniques pour créer des visuels audio-réactifs. Iels apprendront à récupérer le son en temps réel dans TouchDesigner, à mettre en place un routage audio à l’aide d’une carte son, à créer plusieurs scènes visuelles, puis à utiliser des messages MIDI pour contrôler et faire évoluer leurs compositions dans un contexte de performance audiovisuelle. Cet atelier fait partie d’un cycle de trois initiations consacrées à TouchDesigner. Pensés de manière complémentaire, ces trois ateliers peuvent néanmoins être suivis indépendamment les uns des autres. Le cycle comprend trois ateliers : Atelier #1 — Créer des visuels génératifs avec TouchDesigner (noise, feedback loops, 3D générative et glitch)Atelier #2 — Créer des dispositifs interactifs avec TouchDesigner (webcam, MediaPipe et interfaces visuelles)Atelier #3 — Créer des visuels audio-réactifs avec TouchDesigner (son en temps réel, MIDI et performance audiovisuelle) Matériel nécessaire : un ordinateur portable + TouchDesigner Niveau : débutant

STEREOLUX Nantes 44200

https://stereolux.org/atelier-touchdesigner-3-02122026-1730



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