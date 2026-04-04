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TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES ARENA FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou

TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES ARENA FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou

TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES ARENA FUTUROSCOPE Chasseneuil Du Poitou samedi 22 mai 2027.

Lieu : ARENA FUTUROSCOPE

Adresse : AVENUE DU FUTUROSCOPE

Ville : 86360 Chasseneuil Du Poitou

Département : 86

Début : 2027-05-22

Fin : 2027-05-22

Heure de début : 20:00

TOUJOURS VIVANT – 500 CHORISTES Début : 2027-05-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ARENA FUTUROSCOPE AVENUE DU FUTUROSCOPE 86360 Chasseneuil Du Poitou 86

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