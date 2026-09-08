UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Toukultures Maison de Quartier de Villejean Rennes

vendredi 11 septembre 2026 · Maison de Quartier de Villejean · Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Maison de Quartier de Villejean
Adresse
12 rue de Bourgogne 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Toukultures Maison de Quartier de Villejean Rennes 11 et 12 septembre Ille-et-Vilaine

Invitation à célébrer la richesse et la diversité culturelle !

### **Toukultures s’installe à Rennes Villejean les 11 et 12 septembre pour célébrer la diversité et la richesse culturelle !**

**Au programme** : Un village associatif, des stands de découverte et de partage, des concerts, spectacles, des jeux pour les petits et les grands ainsi que des micro-trottoirs pour donner la parole aux habitant·es
Venez rencontrer les acteurs du quartier, partager des moments chaleureux et profiter d’animations variées dans une ambiance festive et familiale.
Visuel : La Daher
**Villejean – Rennes**
**11 & 12 septembre**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-11T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-12T21:30:00.000+02:00

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Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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