Informations pratiques

Toukultures Maison de Quartier de Villejean Rennes 11 et 12 septembre Ille-et-Vilaine

Invitation à célébrer la richesse et la diversité culturelle !

### **Toukultures s’installe à Rennes Villejean les 11 et 12 septembre pour célébrer la diversité et la richesse culturelle !**

**Au programme** : Un village associatif, des stands de découverte et de partage, des concerts, spectacles, des jeux pour les petits et les grands ainsi que des micro-trottoirs pour donner la parole aux habitant·es

Venez rencontrer les acteurs du quartier, partager des moments chaleureux et profiter d’animations variées dans une ambiance festive et familiale.

Visuel : La Daher

**Villejean – Rennes**

**11 & 12 septembre**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-11T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-12T21:30:00.000+02:00

1



Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

