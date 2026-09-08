Toukultures Maison de Quartier de Villejean Rennes
vendredi 11 septembre 2026 · Maison de Quartier de Villejean · Rennes
Informations pratiques
Toukultures Maison de Quartier de Villejean Rennes 11 et 12 septembre Ille-et-Vilaine
Invitation à célébrer la richesse et la diversité culturelle !
### **Toukultures s’installe à Rennes Villejean les 11 et 12 septembre pour célébrer la diversité et la richesse culturelle !**
**Au programme** : Un village associatif, des stands de découverte et de partage, des concerts, spectacles, des jeux pour les petits et les grands ainsi que des micro-trottoirs pour donner la parole aux habitant·es
Venez rencontrer les acteurs du quartier, partager des moments chaleureux et profiter d’animations variées dans une ambiance festive et familiale.
Visuel : La Daher
**Villejean – Rennes**
**11 & 12 septembre**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-11T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-12T21:30:00.000+02:00
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Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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