Informations pratiques

Toulouse

TOULOUSE LES ORGUES

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-07

Toulouse les Orgues revient pour une 31ème édition !

Voilà trois décennies que le Festival international Toulouse les Orgues célèbre un patrimoine riche, varié et précieux, le faisant rayonner en France et attirant les organistes du monde entier, par son parc instrumental exceptionnel. Le Festival fait de Toulouse le centre du monde des amoureux et amoureuses de l’orgue pendant une dizaine de jours !

Le Festival s’invente et se réinvente fédérant les passionnés, tout en gagnant de nouveaux publics, créant des ponts entre le répertoire multi-séculaire d’un instrument apparemment figé, quasi-sanctuarisé, et les musiques actuelles, voire expérimentales. L’orgue est indéniablement un instrument d’expérimentations sonores, un synthétiseur avant la lettre, et un transmetteur d’émotions.

Un voyage de douze jours aux esthétiques et élégances classiques, baroques, symphoniques, occitanes, méditatives et modernes, alliant les organistes avec d’autres musiciens et musiciennes, et combinant plusieurs stars, ainsi que des artistes à l’avenir prometteur.

Une programmation imaginée et cousue-main jusqu’au moindre détail et avec un objectif celui de faire vibrer en octobre les magnifiques voûtes qui abritent les orgues, tout autant que le cœur des festivaliers et festivalières !

Retrouvez toute la programmation sur le site internet du festival ! .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 33 76 87 infos@toulouse-les-orgues.org

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English :

Toulouse les Orgues is back for its 31st edition!

L’événement TOULOUSE LES ORGUES Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE