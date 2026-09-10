Informations pratiques

Toulouse

TOULOUSE TRIATHLON SUPERTRI

CENTRE VILLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 06:00:00

fin : 2026-10-04 16:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Vivez une ambiance ambiance hors du commun lors du Toulouse Triathlon Supertri !

Au programme du dimanche matin Nage dans la Garonne, parcours vélo sur routes fermées et course à pied électrique ! Cette édition du Toulouse Triathlon comprend des courses de distance S et M. Dans l’après-midi place à la course professionnelle de la ligue Supertri au départ du Quai de la Daurade qui voit des champions olympiques et des athlètes professionnels de haut niveau s’affronter dans un format de triathlon qui est probablement le plus excitant à l’heure actuelle !

Profitez également tout le week-end à partir du samedi du village des exposants et des animations au Cours Dillon, point central de l’ambiance. (Le samedi de 12h à 19h et le dimanche de 7h à 14h). Un espace pour se se rassembler, découvrir les innovations sportives, rencontrer des acteurs du triathlon et de profiter d’animations ludiques en parallèle des courses. .

CENTRE VILLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Experience a unique atmosphere at the Toulouse Triathlon Supertri!

L’événement TOULOUSE TRIATHLON SUPERTRI Toulouse a été mis à jour le 2026-08-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE