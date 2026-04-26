TOULOUSE WHISKY FESTIVAL CENTRE CE CONGRÈS PIERRE BAUDIS Toulouse
TOULOUSE WHISKY FESTIVAL CENTRE CE CONGRÈS PIERRE BAUDIS Toulouse samedi 23 mai 2026.
Toulouse
TOULOUSE WHISKY FESTIVAL
CENTRE CE CONGRÈS PIERRE BAUDIS 11 Esplanade Compans-Caffarelli Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 34.9 – 34.9 – 54.9 EUR
34.9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 12:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Votre rendez-vous annuel dédié au whisky au cœur de Toulouse est de retour 90 producteurs et embouteilleurs venus du monde entier pour vous faire découvrir leurs créations.
Au programme
– Un lieu d’exception de 900m2
– Le plateau de dégustation plus de 400 références de whisky disponibles à la dégustation
– Les masterclasses des sessions de dégustation d’une durée de 45 min en petit comité autour d’un thème ou d’accords mets-whisky.
– Une boutique éphémère pour repartir avec vos coups de coeur !
– Un coin collector pour déguster des pépites d’antan et autres raretés
– Un bar à bières artisanales locales parce-que bière et whisky s’accordent à la perfection
– Un stand de restauration pour les petites faims
– Un jardin extérieur avec une superbe terrasse pour prendre l’air et profiter d’un accès direct au Jardin Japonais.
– NOUVEAUTÉ le Rhum District lieu dédié au rhum 34.9 .
CENTRE CE CONGRÈS PIERRE BAUDIS 11 Esplanade Compans-Caffarelli Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie hopscotchpub@gmail.com
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English :
Your annual whisky event in the heart of Toulouse is back: 90 producers and bottlers from all over the world to show you their creations.
L’événement TOULOUSE WHISKY FESTIVAL Toulouse a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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