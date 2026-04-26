TOULOUSE WHISKY FESTIVAL CENTRE CE CONGRÈS PIERRE BAUDIS Toulouse

Toulouse

TOULOUSE WHISKY FESTIVAL

CENTRE CE CONGRÈS PIERRE BAUDIS 11 Esplanade Compans-Caffarelli Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 34.9 – 34.9 – 54.9 EUR

34.9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 12:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Votre rendez-vous annuel dédié au whisky au cœur de Toulouse est de retour 90 producteurs et embouteilleurs venus du monde entier pour vous faire découvrir leurs créations.

Au programme

– Un lieu d’exception de 900m2

– Le plateau de dégustation plus de 400 références de whisky disponibles à la dégustation

– Les masterclasses des sessions de dégustation d’une durée de 45 min en petit comité autour d’un thème ou d’accords mets-whisky.

– Une boutique éphémère pour repartir avec vos coups de coeur !

– Un coin collector pour déguster des pépites d’antan et autres raretés

– Un bar à bières artisanales locales parce-que bière et whisky s’accordent à la perfection

– Un stand de restauration pour les petites faims

– Un jardin extérieur avec une superbe terrasse pour prendre l’air et profiter d’un accès direct au Jardin Japonais.

– NOUVEAUTÉ le Rhum District lieu dédié au rhum 34.9 .

CENTRE CE CONGRÈS PIERRE BAUDIS 11 Esplanade Compans-Caffarelli Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie hopscotchpub@gmail.com

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English :

Your annual whisky event in the heart of Toulouse is back: 90 producers and bottlers from all over the world to show you their creations.

L’événement TOULOUSE WHISKY FESTIVAL Toulouse a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE