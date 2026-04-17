Tour auto 2026 Châtillon
Tour auto 2026 Châtillon mardi 5 mai 2026.
Châtillon
Tour auto 2026
Châtillon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 16:30:00
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Le Tour Auto s’inscrit dans la continuité d’un événement dont la création remonte à l’année 1899 et qui s’appelait alors Tour de France Automobile. Il s’agit de la plus ancienne épreuve de compétition encore en activité !
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Châtillon 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 1 42 59 73 40
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English :
The Tour Auto is the continuation of an event that dates back to 1899, when it was known as the Tour de France Automobile. It is the oldest competitive event still in existence!
L’événement Tour auto 2026 Châtillon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du Bocage bourbonnais
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