Ateliers « Bébêtes du jardin », Maison des Arts de Châtillon, Châtillon
Ateliers « Bébêtes du jardin », Maison des Arts de Châtillon, Châtillon samedi 6 juin 2026.
Ateliers « Bébêtes du jardin » 6 et 7 juin Maison des Arts de Châtillon Hauts-de-Seine
Tout public à partir de 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00
Ateliers « Bébêtes du jardin »
De 15h30 à 16h30
Le renouveau de la nature vient avec le printemps et avec lui son cortège de petites bébêtes.
L’artiste Véronique Roca propose deux ateliers d’arts plastiques destinés aux familles.
Sous les conseils de l’artiste, vous êtes invités à réaliser une version toute personnelle de ces drôles de bestioles en cire.
Dans le 1er atelier, vous réaliserez des moulages de vos visages en plâtre, dans le second, vous produirez de drôles de bébêtes du jardin en cire d’abeille.
Inscriptions pour les deux ateliers obligatoires
Tout public à partir de 6 ans
Maison des Arts, 11 rue de Bagneux
Maison des Arts de Châtillon 11 rue de Bagneux 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « maisondesarts@chatillon92.fr »}]
Ateliers « Bébêtes du jardin »
© Maison des Arts de Châtillon
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