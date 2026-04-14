Portes ouvertes au jardin pédagogique Jeanne Barret, Jardin pédagogique Jeanne Barret, Châtillon

Portes ouvertes au jardin pédagogique Jeanne Barret Dimanche 7 juin, 10h00, 13h00 Jardin pédagogique Jeanne Barret Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Portes ouvertes au jardin pédagogique Jeanne BARRET

De 10h à 12h et de 13h à 16h

Venez découvrir en famille les secrets de la biodiversité, des abeilles et le potager permacole.

Une visite pleine de découvertes sensorielles par les jardiniers de la ville.

Entrée libre

Tout public

Jardin Jeanne BARRET, 20 avenue de la Division Leclerc ou par la passerelle des Sablons

Jardin pédagogique Jeanne Barret 87 avenue de Verdun 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France

Visite libre

© Ville de Châtillon