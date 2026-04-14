Portes ouvertes au jardin pédagogique Jeanne Barret, Jardin pédagogique Jeanne Barret, Châtillon
Portes ouvertes au jardin pédagogique Jeanne Barret, Jardin pédagogique Jeanne Barret, Châtillon dimanche 7 juin 2026.
Portes ouvertes au jardin pédagogique Jeanne Barret Dimanche 7 juin, 10h00, 13h00 Jardin pédagogique Jeanne Barret Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
Portes ouvertes au jardin pédagogique Jeanne BARRET
De 10h à 12h et de 13h à 16h
Venez découvrir en famille les secrets de la biodiversité, des abeilles et le potager permacole.
Une visite pleine de découvertes sensorielles par les jardiniers de la ville.
Entrée libre
Tout public
Jardin Jeanne BARRET, 20 avenue de la Division Leclerc ou par la passerelle des Sablons
Jardin pédagogique Jeanne Barret 87 avenue de Verdun 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France
Visite libre
© Ville de Châtillon
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