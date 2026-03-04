Concert Jazz Latino, par le Quintet Berlioz, Treuil de la carrière Auboin, Châtillon

Concert Jazz Latino, par le Quintet Berlioz Dimanche 7 juin, 17h00 Treuil de la carrière Auboin Hauts-de-Seine

• Concert Jazz Latino, par le Quintet Berlioz

De 17h à 18h

Direction et trompette, Alejandro Sandler

Production, Orchestre de Lutétia

Diffusion, Alphayin

Etincelants, lyriques, dynamiques, généreux… c’est avec le compositeur Hector Berlioz que les cuivres font une entrée triomphale sur la scène musicale, avec leurs timbres et leurs couleurs, avant de séduire toutes les musiques !

De l’opéra au jazz, en passant par le tango argentin, les cinq musiciens du Quintet Berlioz jouent sur instruments d’époque et offrent au public une aubade au jardin, où trompettes, cor, cornet, bugle, tuba s’en donnent à cœur joie. Pour petites et grandes oreilles…

Fondé en 2011 par le trompettiste franco-argentin Alejandro Sandler, l’Orchestre de Lutetia a réalisé nombre de concerts en France et à l’étranger. Son répertoire mêle classique, musique latino-américaine et création contemporaine. Composé de musiciens talentueux, diplômés des grands conservatoires européens, l’Orchestre de Lutetia forme un noyau humain solaire et soudé.

Entrée libre

Tout public

Treuil de la carrière Auboin, 19 rue Ampère

