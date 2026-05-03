Découverte et cuisine des plantes sauvages comestibles, Chem. du lac, 69380 Châtillon, France, Châtillon

Découverte et cuisine des plantes sauvages comestibles Dimanche 31 mai, 11h00 Chem. du lac, 69380 Châtillon, France Rhône

Tarifs : adulte 40€ ; 8-15 ans 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T11:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T11:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:30:00+02:00

Elles sont sous vos yeux tous les jours depuis des années, mais vous les traitez encore en parfaites inconnues… Alors laissez moi vous présenter ces belles et bonnes sauvageonnes qui peuplent la campagne, vous ne pourrez plus passer devant sans leur prêter attention et les appeler par leur petit nom. Lors d’une balade facile, nous irons à la rencontre de plantes aux odeurs et aux saveurs insoupçonnées puis nous irons sur Lyon pour les cuisiner et les déguster ensemble.

Durée : 6h30

Activité organisée par Frederique – Animatrice nature, praticienne en ethnobotanique

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-des-plantes-sauvages-comestibles-9270

Chem. du lac, 69380 Châtillon, France Chem. du lac, 69380 Châtillon, France Châtillon 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-des-plantes-sauvages-comestibles-9270 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-des-plantes-sauvages-comestibles-9270 »}]

une balade sensorielle pour élargir sa palette de sensations, d’odeurs et de saveurs nouvelles, suivie d’un ateliers cuisine des plantes sauvages. Nature Sortie nature