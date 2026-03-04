Escapade Simiesque, Maison des Arts de Châtillon, Châtillon

Escapade Simiesque Dimanche 7 juin, 15h00 Maison des Arts de Châtillon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Escapade Simiesque

De 15h à 15h30

Conception : Jade & Cyril – Cie du Singe Debout

Avec : Cyril Casmèze

Mise en scène : Jade Duviquet

MÉTAMORPHOSE HUMANIMALE

Cyril Casmèze est l’homme animal des cirques Archaos et Plume, un performeur zoomorphe hors normes. Dans cette performance, il pousse et peaufine une exploration sur l’hybridité qu’il mène depuis des années, finement pensée et mise en scène par Jade Duviquet.

Cette escapade décline multiples facettes : ludique, troublante, profonde aussi et parfois dérangeante.

Ce travail que propose la compagnie du Singe Debout, au-delà de son côté spectaculaire, touche petits et grands et questionne notre relation au vivant et à l’environnement.

Faire la bête, c’est tisser des passerelles, explorer des mondes…

Ce spectacle performance est une plongée soudaine et zoomorphique dans une altérité animale au cœur de nos origines, une approche dans l’intimité de l’humanimal simiesque, dans une interaction joyeuse avec le public par un effet miroir.

Entrée libre

Tout public

Maison des Arts, 11 rue de Bagneux

Maison des Arts de Châtillon 11 rue de Bagneux 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France

Spectacle « Escapade Simiesque »

© Laurent Parlé