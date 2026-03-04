Escapade Simiesque, Maison des Arts de Châtillon, Châtillon
Escapade Simiesque Dimanche 7 juin, 15h00 Maison des Arts de Châtillon Hauts-de-Seine
Conception : Jade & Cyril – Cie du Singe Debout
Avec : Cyril Casmèze
Mise en scène : Jade Duviquet
MÉTAMORPHOSE HUMANIMALE
Cyril Casmèze est l’homme animal des cirques Archaos et Plume, un performeur zoomorphe hors normes. Dans cette performance, il pousse et peaufine une exploration sur l’hybridité qu’il mène depuis des années, finement pensée et mise en scène par Jade Duviquet.
Cette escapade décline multiples facettes : ludique, troublante, profonde aussi et parfois dérangeante.
Ce travail que propose la compagnie du Singe Debout, au-delà de son côté spectaculaire, touche petits et grands et questionne notre relation au vivant et à l’environnement.
Faire la bête, c’est tisser des passerelles, explorer des mondes…
Ce spectacle performance est une plongée soudaine et zoomorphique dans une altérité animale au cœur de nos origines, une approche dans l’intimité de l’humanimal simiesque, dans une interaction joyeuse avec le public par un effet miroir.
Entrée libre
Tout public
Maison des Arts, 11 rue de Bagneux
Maison des Arts de Châtillon 11 rue de Bagneux 92320 Châtillon
© Laurent Parlé