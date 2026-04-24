Oloron-Sainte-Marie

Tour Auto

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 12:30:00

fin : 2026-05-08 13:30:00

Date(s) :

2026-05-08

La 35ème édition du Tour Auto, réédition en mode historique du Tour de France Automobile passera sur le territoire ce jour. Cette traversée de la région est l’unique occasion pour tous d’admirer le plus beau musée automobile itinérant du monde. Des voitures de collection exceptionnelles Ferrari, Porsche, Jaguar, BMW, Lotus, Aston Martin, Alfa Romeo, Lancia viennent, en effet, des quatre coins du globe pour participer à ce rallye. Et, souvenirs, souvenirs, d’autres plus petites, mais tout aussi légendaires Mini Cooper, Peugeot 203, Renault Dauphine, 8 et 12 Gordini, Saab 96 ou encore Volvo PV544 seront bien sûr aussi au rendez-vous.

Passage à Herrère (D 920 N 134) 13h, puis passage à Oloron Sainte-Marie (N 134 D 6 D 9). .

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 59 73 40

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English : Tour Auto

L’événement Tour Auto Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn