Tour Bus: en route pour la vallée des Anges Dole Tourisme Dole samedi 25 juillet 2026.

Dole

Tour Bus: en route pour la vallée des Anges

Dole Tourisme 6 place Grévy Dole Jura

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-08-08 18:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-08

En compagnie d’un Guide-conférencier, partez pour un circuit commenté au cœur de la vallée des Anges, en direction du Massif de la Serre. Découvrez paysages, histoire et secrets de ce territoire naturel aux portes de la nature. Eglises, belles demeures ou châteaux, fontaine-lavoir, croix pattées sauront charmer l’œil du visiteur.

Au retour, dégustation de produits régionaux à la coopérative fromagère de Chevigny. .

Dole Tourisme 6 place Grévy Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22 contact@byhellodole.fr

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L’événement Tour Bus: en route pour la vallée des Anges Dole a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE