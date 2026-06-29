Tour Bus: en route pour la vallée des Anges Dole Tourisme Dole
Tour Bus: en route pour la vallée des Anges Dole Tourisme Dole samedi 25 juillet 2026.
Dole
Tour Bus: en route pour la vallée des Anges
Dole Tourisme 6 place Grévy Dole Jura
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-08-08 18:30:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-08
En compagnie d’un Guide-conférencier, partez pour un circuit commenté au cœur de la vallée des Anges, en direction du Massif de la Serre. Découvrez paysages, histoire et secrets de ce territoire naturel aux portes de la nature. Eglises, belles demeures ou châteaux, fontaine-lavoir, croix pattées sauront charmer l’œil du visiteur.
Au retour, dégustation de produits régionaux à la coopérative fromagère de Chevigny. .
Dole Tourisme 6 place Grévy Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22 contact@byhellodole.fr
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English : Tour Bus: en route pour la vallée des Anges
L’événement Tour Bus: en route pour la vallée des Anges Dole a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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