TOUR CRIT PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Villeneuve-de-Rivière
samedi 26 septembre 2026 · PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES · Villeneuve-de-Rivière
Informations pratiques
Villeneuve-de-Rivière
TOUR CRIT
PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Cassagne Villeneuve-de-Rivière Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Rejoignez-nous pour une journée de fête autour du vélo !
Sur place parcours pignon fixe, épreuve VTT, course UFOLEP, rando gravel, mais aussi brocante spéciale vélo, concerts, animations Food-Trucks, exposition de vélos anciens et parade SUNN. Le tout pour passer une journée des plus sportives !
Organisateur: Agôn Pyrénées Organisation .
PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Cassagne Villeneuve-de-Rivière 31800 Haute-Garonne Occitanie jeremie.dotto@tourcrit.com
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English :
Join us for a day of celebration centered around cycling!
L’événement TOUR CRIT Villeneuve-de-Rivière a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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