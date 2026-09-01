TOUR CRIT PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Villeneuve-de-Rivière

Informations pratiques

Villeneuve-de-Rivière

TOUR CRIT

PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Cassagne Villeneuve-de-Rivière Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Rejoignez-nous pour une journée de fête autour du vélo !

Sur place parcours pignon fixe, épreuve VTT, course UFOLEP, rando gravel, mais aussi brocante spéciale vélo, concerts, animations Food-Trucks, exposition de vélos anciens et parade SUNN. Le tout pour passer une journée des plus sportives !

Organisateur: Agôn Pyrénées Organisation .

PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES Cassagne Villeneuve-de-Rivière 31800 Haute-Garonne Occitanie jeremie.dotto@tourcrit.com

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English :

Join us for a day of celebration centered around cycling!

L’événement TOUR CRIT Villeneuve-de-Rivière a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE