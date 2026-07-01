Tour de France 2026 passage sur l’étape 100% Corrèze ! Turenne
dimanche 12 juillet 2026 · Turenne
Informations pratiques
Turenne
Tour de France 2026 passage sur l’étape 100% Corrèze !
Office de Tourisme Turenne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Retrouvez le peloton à Turenne pour une 9è étape exceptionnelle et 100 % Corrézienne, reliant Malemort à Ussel.
A partir de 9h30, retrouvez plusieurs animations pour patienter
– le podium du tour gaillard pour vous prendre en photo
– faites tourner la roue pour tenter de gagner 2 séjours et plein d’autres lots !
– repartez avec votre tatouages 100% Gaillard
Vers 11h39 passage de la caravane officielle.
Vers 14h passage des coureurs .
Office de Tourisme Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tour de France 2026 passage sur l’étape 100% Corrèze !
L’événement Tour de France 2026 passage sur l’étape 100% Corrèze ! Turenne a été mis à jour le 2026-07-02 par Brive Tourisme
À voir aussi à Turenne (Corrèze)
- Visite de Turenne Visitez Turenne, PBVF et prenez-en plein la vue ! Turenne 8 juillet 2026
- Exposition de peintures Turenne 20 juillet 2026
- Visite costumée de Turenne Office de Tourisme Turenne 21 juillet 2026
- Château de Turenne La journée du Maréchal et son pique-nique en noir et blanc Château de Turenne Turenne 27 juillet 2026
- Les musicales de l’été concert live avec le Trio LunA NovA Château de Turenne Turenne 31 juillet 2026