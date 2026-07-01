Informations pratiques

Turenne

Tour de France 2026 passage sur l’étape 100% Corrèze !

Office de Tourisme Turenne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Retrouvez le peloton à Turenne pour une 9è étape exceptionnelle et 100 % Corrézienne, reliant Malemort à Ussel.

A partir de 9h30, retrouvez plusieurs animations pour patienter

– le podium du tour gaillard pour vous prendre en photo

– faites tourner la roue pour tenter de gagner 2 séjours et plein d’autres lots !

– repartez avec votre tatouages 100% Gaillard

Vers 11h39 passage de la caravane officielle.

Vers 14h passage des coureurs .

Office de Tourisme Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Tour de France 2026 passage sur l’étape 100% Corrèze !

L’événement Tour de France 2026 passage sur l’étape 100% Corrèze ! Turenne a été mis à jour le 2026-07-02 par Brive Tourisme