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Tour de France 2026 passage sur l’étape 100% Corrèze ! Turenne

dimanche 12 juillet 2026 · Turenne

Tour de France 2026 passage sur l’étape 100% Corrèze ! Turenne

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Adresse
Office de Tourisme
Ville
19500 Turenne
Département
Corrèze
Tarif

Turenne

Tour de France 2026 passage sur l’étape 100% Corrèze !

Office de Tourisme Turenne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Retrouvez le peloton à Turenne pour une 9è étape exceptionnelle et 100 % Corrézienne, reliant Malemort à Ussel.

A partir de 9h30, retrouvez plusieurs animations pour patienter
– le podium du tour gaillard pour vous prendre en photo
– faites tourner la roue pour tenter de gagner 2 séjours et plein d’autres lots !
– repartez avec votre tatouages 100% Gaillard

Vers 11h39 passage de la caravane officielle.
Vers 14h passage des coureurs   .

Office de Tourisme Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tour de France 2026 passage sur l’étape 100% Corrèze !

L’événement Tour de France 2026 passage sur l’étape 100% Corrèze ! Turenne a été mis à jour le 2026-07-02 par Brive Tourisme

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