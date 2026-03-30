Tour de France féminin 2026 Étape 3

Gex Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Une étape complexe qui traverse le Pays de Gex avec l’ascension du mythique Col de la Faucille ! Venez nombreux(ses) encourager les coureuses du monde entier !

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Gex 01170 Ain Auvergne-Rhône-Alpes contact@paysdegex-tourisme.com

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English : 2026 Women’s Tour de France: Stage 3

A challenging stage that crosses the Pays de Gex, featuring the climb up the legendary Col de la Faucille! Come along and cheer on the riders from all over the world!

L’événement Tour de France féminin 2026 Étape 3 Gex a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays de Gex