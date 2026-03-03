Tour de table autour du livre-disque Paléophonies Musée National de Préhistoire Les Eyzies

Tour de table autour du livre-disque Paléophonies

Musée National de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

18h30 20h30. À l’occasion du lancement de l’ouvrage ́ ℎ , le musée propose une table-ronde avec Benjamin Bondonneau, entouré de plusieurs invités. Réservation en ligne. Entrée libre

À l’occasion du lancement de l’ouvrage ́ ℎ , le musée propose une table-ronde avec Benjamin Bondonneau, entouré de plusieurs invités.

À la croisée de l’art et de la recherche, ce livre explore de manière sensible et poétique les sons disparus de la Préhistoire.

La rencontre se prolongera par un temps d’échanges avec le public.

Avec

• Jean-Michel Geneste, Conservateur général honoraire du Patrimoine

• Philippe Grosos, philosophe

• Romain Pigeaud, archéologue

Modérateurs

• Nathalie Fourment, Directrice du MNP

• Benjamin Bondonneau, auteur de Paléophonies

Cette table-ronde sera précédée d’une séance de dédicaces à partir de 17h30.

Réservation en ligne .

Musée National de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45 mnp.eyzies@culture.gouv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tour de table autour du livre-disque Paléophonies

6:30 pm 8:30 pm. To mark the launch of ?????????????, the museum is hosting a round-table discussion with Benjamin Bondonneau and other guests. Book online. Free admission

L’événement Tour de table autour du livre-disque Paléophonies Les Eyzies a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère