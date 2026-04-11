Conférence Dernières découvertes sur les Néandertaliens de la Ferrassie Pôle d’Interprétation de la Préhistoire Les Eyzies

Les Eyzies

Conférence Dernières découvertes sur les Néandertaliens de la Ferrassie

Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 18:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Antoine Balzeau expliquera comment nous avons découvert de nombreux nouveaux fossiles humains, permis d’en dater plusieurs pour la 1ère fois, obtenu des informations géologiques, sur la faune et démontré scientifiquement qu’au moins un des corps avait été enfoui volontairement par ses contemporains

Voici déjà une quinzaine d’années que des recherches variées sont menées sur le site de la Ferrassie, haut lieu de la Préhistoire, qui peut encore révéler de nombreux secrets sur nos plus proches cousins humains, les Néandertaliens.

Antoine Balzeau expliquera comment nous avons découvert de nombreux nouveaux fossiles humains, permis d’en dater plusieurs pour la première fois, obtenu des informations géologiques, sur la faune et même démontré de manière scientifique robuste qu’au moins un des corps avait été enfoui volontairement par ses contemporains.

Et ce n’est qu’un début, car nous poursuivons nos recherches et participons ainsi à mieux comprendre qui étaient les Néandertaliens et comment ils vivaient.

Réservation conseillée .

Pôle d’Interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97 reservation@pole-prehistoire.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Dernières découvertes sur les Néandertaliens de la Ferrassie

Antoine Balzeau will explain how we have discovered numerous new human fossils, dated several for the 1st time, obtained geological and faunal information and scientifically demonstrated that at least one body had been buried voluntarily by its contemporaries

L’événement Conférence Dernières découvertes sur les Néandertaliens de la Ferrassie Les Eyzies a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère