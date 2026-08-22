Tour du Monde Spectacle Baladin, l’étonnant voyageur Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
mercredi 30 septembre 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Informations pratiques
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Tour du Monde Spectacle Baladin, l’étonnant voyageur
Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-30
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Venez découvrir le spectacle Baladin l’étonnant voyageur , par l’Artisan du son. Spectacle musique Pop et livre pop-up géant.
Je sais c’est incongru mais un jour, BALADIN est montée sur la grue. Il a pris de la hauteur et a changé son point de vue …
Baladin entame un étonnant voyage musical en quête de hauteur dans l’univers pop-up du monde.
En tournant les pages de ce livre animé, Baladin rencontre l’amour. Le spectateur est plongé dans des décors 3D cartons-pâte, illustrant des ballades, des chansons aux mélodies pop, un carnet de voyage aux couleurs de l’enfance…
Rendez-vous le mercredi 30 septembre de 10h à 12h.
Durée 45 min. Pour tout âge .
Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32 bibli.stgeniezdolt@orange.fr
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English :
Come discover the show Baladin, the Amazing Traveler, presented by L’Artisan du Son. A show featuring pop music and a giant pop-up book.
L’événement Tour du Monde Spectacle Baladin, l’étonnant voyageur Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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