UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Tour du Monde Spectacle Baladin, l’étonnant voyageur Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

mercredi 30 septembre 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Tour du Monde Spectacle Baladin, l’étonnant voyageur Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Adresse
Jardin du Centre Social
Ville
12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Tour du Monde Spectacle Baladin, l’étonnant voyageur

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-30
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-30

Venez découvrir le spectacle Baladin l’étonnant voyageur , par l’Artisan du son. Spectacle musique Pop et livre pop-up géant.
Je sais c’est incongru mais un jour, BALADIN est montée sur la grue. Il a pris de la hauteur et a changé son point de vue …
Baladin entame un étonnant voyage musical en quête de hauteur dans l’univers pop-up du monde.
En tournant les pages de ce livre animé, Baladin rencontre l’amour. Le spectateur est plongé dans des décors 3D cartons-pâte, illustrant des ballades, des chansons aux mélodies pop, un carnet de voyage aux couleurs de l’enfance…

Rendez-vous le mercredi 30 septembre de 10h à 12h.
Durée 45 min. Pour tout âge   .

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32  bibli.stgeniezdolt@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the show Baladin, the Amazing Traveler, presented by L’Artisan du Son. A show featuring pop music and a giant pop-up book.

L’événement Tour du Monde Spectacle Baladin, l’étonnant voyageur Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac (Aveyron)