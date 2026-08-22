Informations pratiques

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Tour du Monde Spectacle Baladin, l’étonnant voyageur

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-30

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Venez découvrir le spectacle Baladin l’étonnant voyageur , par l’Artisan du son. Spectacle musique Pop et livre pop-up géant.

Je sais c’est incongru mais un jour, BALADIN est montée sur la grue. Il a pris de la hauteur et a changé son point de vue …

Baladin entame un étonnant voyage musical en quête de hauteur dans l’univers pop-up du monde.

En tournant les pages de ce livre animé, Baladin rencontre l’amour. Le spectateur est plongé dans des décors 3D cartons-pâte, illustrant des ballades, des chansons aux mélodies pop, un carnet de voyage aux couleurs de l’enfance…

Rendez-vous le mercredi 30 septembre de 10h à 12h.

Durée 45 min. Pour tout âge .

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32 bibli.stgeniezdolt@orange.fr

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English :

Come discover the show Baladin, the Amazing Traveler, presented by L’Artisan du Son. A show featuring pop music and a giant pop-up book.

L’événement Tour du Monde Spectacle Baladin, l’étonnant voyageur Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)