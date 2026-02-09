Les Meules de la Marmotte à St Geniez d’Olt

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Samedi 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

T’as une mob? Tu veux admirer des paysages et en prendre plein les yeux? Tu n’as pas peur de faire des kilomètres? Participe aux meules de la marmotte 2026 !

plus d’infos à venir

Restez connectés sur la page facebook des meules de la marmotte , des infos en plus vont être diffusées très prochainement…. ! .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie lesmeulesdelamarmotte@gmail.com

English :

Do you have a moped? Do you want to admire the scenery and take in the sights? You’re not afraid to put in the miles? Take part in the 2026 Groundhog Races!

