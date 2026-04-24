Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Bébé Yoga avec Ludo’Marmots

2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-08

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-08 2026-10-06 2026-11-03 2026-12-01

Ludo’Marmots vous propose un atelier bébé yoga !

.

2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 29 centresocialpaysdolt@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ludo’Marmots offers a baby yoga workshop!

L’événement Bébé Yoga avec Ludo’Marmots Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)