Bébé Yoga avec Ludo’Marmots Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Bébé Yoga avec Ludo’Marmots Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac mardi 8 septembre 2026.
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Bébé Yoga avec Ludo’Marmots
2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-08
fin : 2026-09-08
Date(s) :
2026-09-08 2026-10-06 2026-11-03 2026-12-01
Ludo’Marmots vous propose un atelier bébé yoga !
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2 rue du Cours Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 29 centresocialpaysdolt@yahoo.fr
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English :
Ludo’Marmots offers a baby yoga workshop!
L’événement Bébé Yoga avec Ludo’Marmots Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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