Montée de véhicules historiques à Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Début : Dimanche 2026-08-02
Dimanche 2 août, l’association l’Ecurie des Marmots organise la 14ème Montée de véhicules historiques sur le parcours de la course de côte.
+d’infos à venir .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 71 31 96 68 ecuriedesmarmots@gmail.com
English :
On Sunday August 2, the Ecurie des Marmots association organizes the 14th Montée de véhicules historiques on the hillclimb course.
