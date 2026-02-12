Montée de véhicules historiques à Saint Geniez d’Olt

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Dimanche 2 août, l’association l’Ecurie des Marmots organise la 14ème Montée de véhicules historiques sur le parcours de la course de côte.

+d’infos à venir .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 71 31 96 68 ecuriedesmarmots@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Sunday August 2, the Ecurie des Marmots association organizes the 14th Montée de véhicules historiques on the hillclimb course.

L’événement Montée de véhicules historiques à Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-02-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)