Concert de clôture du Festival Musique en Vallée d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac vendredi 31 juillet 2026.
Place de la Halle Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Début : Vendredi 2026-07-31
La 32ème saison musicale du Festival Musique en Vallée d’Olt s’achève ce soir.
Rendez-vous vendredi 31 juillet en l’église paroissiale de Saint Geniez d’Olt à 18h30.
+d’infos à venir .
Place de la Halle Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie
English :
The 32nd season of the Festival Musique en Vallée d’Olt comes to an end tonight.
