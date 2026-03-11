Concert de clôture du Festival Musique en Vallée d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Concert de clôture du Festival Musique en Vallée d’Olt

Place de la Halle Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Vendredi 2026-07-31

La 32ème saison musicale du Festival Musique en Vallée d’Olt s’achève ce soir.

Rendez-vous vendredi 31 juillet en l’église paroissiale de Saint Geniez d’Olt à 18h30.

+d’infos à venir .

English :

The 32nd season of the Festival Musique en Vallée d’Olt comes to an end tonight.

