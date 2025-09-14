Tour Grénetière, Tour Grénetière, Saumur

Informations pratiques

Tour Grénetière 19 et 20 septembre Tour Grénetière Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plus grosse tour d’angle de l’enceinte fortifiée de Saumur, son nom lui fut donné au 17e siècle, quand la commune l’utilisa pour stocker des céréales panifiables à distribuer aux pauvres en cas de disette.

Visites guidées (départs toutes les 30 min).

Tour Grénetière 26-28 rue des Païens, 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

Plus grosse tour d’angle de l’enceinte fortifiée de Saumur, son nom lui fut donné au 17e siècle, quand la commune l’utilisa pour stocker des céréales panifiables à distribuer aux pauvres en cas de …

© Ville d’art et d’histoire de Saumur