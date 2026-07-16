UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béceleuf

Tour Poitou-Charentes Béceleuf

vendredi 28 août 2026 · Béceleuf

Tour Poitou-Charentes Béceleuf

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
11:45:00
Adresse
Le bourg
Ville
79160 Béceleuf
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Béceleuf

Tour Poitou-Charentes

Le bourg Béceleuf Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 11:45:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Passage du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine pour la 4e étape reliant Saint-Symphorien à Poitiers.
Passage dans la commune BECELEUF D745 Rue de L’Autize
Caravane à 11h57
Coureurs à 13h09   .

Le bourg Béceleuf 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tour Poitou-Charentes

L’événement Tour Poitou-Charentes Béceleuf a été mis à jour le 2026-07-16 par CC Val de Gâtine

À voir aussi à Béceleuf (Deux-Sèvres)