Tournebroche Gueuleton au Château Petit Val Château Petit Val Saint-Émilion

Tournebroche Gueuleton au Château Petit Val

Château Petit Val 2 Petit Val Saint-Émilion Gironde

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Déjeuner Gourmand au Château Petit Val

À l’occasion d’une nouvelle édition des Journées Portes Ouvertes de Saint-Émilion, venez vivre un déjeuner convivial en plein air au Château Petit Val le dimanche 3 mai de 12h à 14h !

En partenariat avec Tournebroche Gueuleton Bordeaux, nous vous proposons un moment gourmand autour de produits locaux et cuisinés au brasero, accompagnés de nos vins du Château.

3 menus vous sont proposés

– “Viande en Fête” pour les amateurs de viande

– “Marée Gourmande” pour les fans de poisson

– “Petites Papilles” pour les plus jeunes (-16ans)

Un déjeuner simple, chaleureux et convivial, à partager en famille ou entre amis.

Places limitées Réservation obligatoire .

Château Petit Val 2 Petit Val Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 70 86 contact@chateaupetitval.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tournebroche Gueuleton au Château Petit Val Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Saint-Emilion