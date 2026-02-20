Tournebroche Gueuleton au Château Petit Val Château Petit Val Saint-Émilion
Château Petit Val 2 Petit Val Saint-Émilion Gironde
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-05-03
2026-05-03
Déjeuner Gourmand au Château Petit Val
À l’occasion d’une nouvelle édition des Journées Portes Ouvertes de Saint-Émilion, venez vivre un déjeuner convivial en plein air au Château Petit Val le dimanche 3 mai de 12h à 14h !
En partenariat avec Tournebroche Gueuleton Bordeaux, nous vous proposons un moment gourmand autour de produits locaux et cuisinés au brasero, accompagnés de nos vins du Château.
3 menus vous sont proposés
– “Viande en Fête” pour les amateurs de viande
– “Marée Gourmande” pour les fans de poisson
– “Petites Papilles” pour les plus jeunes (-16ans)
Un déjeuner simple, chaleureux et convivial, à partager en famille ou entre amis.
Places limitées Réservation obligatoire .
Château Petit Val 2 Petit Val Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 70 86 contact@chateaupetitval.fr
