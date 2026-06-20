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Tournée d’alimentation générale culturelle Résidence sociale G.Bouqueau Pagode Imphy

Tournée d’alimentation générale culturelle Résidence sociale G.Bouqueau Pagode Imphy

Tournée d’alimentation générale culturelle Résidence sociale G.Bouqueau Pagode Imphy vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
Résidence sociale G.Bouqueau Pagode
Adresse
8 Rue Jean Sounié
Ville
58160 Imphy
Département
Nièvre
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Imphy

Tournée d’alimentation générale culturelle

Résidence sociale G.Bouqueau Pagode 8 Rue Jean Sounié Imphy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-03 10:30:00

Date(s) :
2026-07-03

La tournée d’alimentation générale culturelle reprend du service cet été !

Guettez le camion rouge et jaune et sa livraison artistique surprise !

Soyez à l’heure pour savourer la promotion du jour musiciens, danseurs, comédiens, circassiens, poètes, artistes en tout genre…

N’oubliez pas votre fauteuil pour votre confort et votre boisson pour un moment convivial !

C’est une proposition artistique gratuite qui change toutes les semaines, dont la programmation est tenue secrète jusqu’au dernier moment ! Alors surprise…surprise !!!

Action organisée par le Conseil Départemental de la Nièvre et La Maison et soutenue par l’Etat (Drac).   .

Résidence sociale G.Bouqueau Pagode 8 Rue Jean Sounié Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Tournée d’alimentation générale culturelle

L’événement Tournée d’alimentation générale culturelle Imphy a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Sud Nivernais

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